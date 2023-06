MUGNANO. Problemi allo Stir di Avellino, i rifiuti non ritirati. La nota della Polizia Municipale.

“Si informa la cittadinanza che, a causa di improvvisi problemi tecnici all’impianto STIR di Avellino, potrebbero verificarsi ritardi o sospensioni del Servizio Raccolta Rifiuti “porta a porta”. Il Comando di Polizia Municipale di Mugnano per il tramite del maresciallo Giovanni Masucci specifica che la comunicazione è pervenuta dalla Società Irpiniambiente spa. Sarebbe opportuno che i rifiuti posti sulle pubbliche vie, per maggiore decoro e igiene fossero rimossi. “Ci scusiamo per i disagi non dovuti al’Ente” termina la nota.