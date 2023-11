AVELLINO. Giovanni Esposito (MID) alla solenne cerimonia dedicata alle Forze Armate

Questa mattina ho rinnovato, in occasione della solenne cerimonia del giorno dell’Unità d’Italia e della giornata dedicata alle Forze Armate, il mio impegno in “Uniforme Sociale” alle celebrazioni come socio simpatizzante dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sez. Ciriaco di Roma Questura di Avellino, insieme al segretario Domenico Di Modugno e a tutto il personale in quiescenza e in servizio presente per l’occasione.

La mia personale adesione e partecipazione A.N.P.S. è nata da una profonda sensibilità verso coloro i quali nello svolgimento del loro servizio con umiltà e spirito di servizio hanno dato lustro all’uniforme della Polizia di Stato e servito il paese anche al prezzo della loro stessa vita, queste in conclusione le parole di Giovanni Esposito Coordinatore Regionale della Campania del Movimento Italiano Disabili che ringrazia il Presidente di Sezione A.N.P.S. Commissario Angelo Perrone e il Sig. Questore di Avellino Dottor. Nicolino Pepe per questa opportunità ancora confermata che va e mi porta a superare la mia condizione di disabilità