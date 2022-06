AVELLINO. Elezioni al Consiglio dell’ordine degli ingegneri, tra i candidati anche l’avellano Pellegrino Caruso

Il prossimo 15 e 16 giugno gli ingegneri irpini sono chiamati a rinnovare il proprio Consiglio dell’ordine con votazione telematica che avverrà dalle 9 alle ore 20. Tra i candidata alla carica di consigliere c’è anche un giovane ingegnere avellano, Pellegrino Caruso, candidato nella lista #ing2226 con Antonio Fasulo presidente. Al giovane ingegnere abbiamo chiesto cosa lo ha spinto a candidarsi. “Sono un giovane ingegnere operante nella pubblica amministrazione. La mia candidatura si inquadra in una logica di collaborazione con i tanti giovani colleghi che per la prima volta si affacciano alla vita professionale. La mia esperienza di rapporti con i colleghi dell’ordine degli ingegneri di Avellino, mi porta a rilevare la grande professionalità che essi hanno sempre dimostrato nei consessi precedenti. Devo dare atto, per onestà intellettuale, che la gestione precedente e l’organizzazione dell’ordine, soprattutto in un periodo difficile e di emergenza sanitaria ha sempre assicurato il buon e corretto funzionamento dell’ordine medesimo. Noto con rinnovato entusiasmo lo spirito costruttivo tra tutti i colleghi che si sono proposti nelle diverse liste. Sicuramente tutti degni di rappresentare il consiglio per il quale si voterà nei giorni 15 e 16 del mese di giugno. Tutti noi, abbiamo un unico obiettivo, che è quello di far crescere e rendere protagonista il nostro ordine professionale a servizio della collettività. La Lista di cui faccio parte, guidata dall’Ing. Antonio Fasulo, già presidente del Consiglio dell’Ordine è rappresentativa di varie sensibilità e personalità del mondo professionale, accademico e della pubblica amministrazione. Trattasi di un mix tra esperienza e gioventù, tutti con la voglia di mettersi in gioco . Il nome della lista #ing2226, rappresenta un programma da svolgersi in un quadriennio di scelte ed impegni importanti, visionabile al seguente link http://www.ing2226.spazioweb.it/ sui quali lavorare con dedizione e serietà.

