Montesarchio, sabato la “Notte Romantica” tra musica, storia e magia nel cuore del borgo

Montesarchio si appresta a vivere uno degli eventi più suggestivi e attesi dell’anno: la “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”. L’appuntamento è fissato per Sabato 21 Giugno, alle ore 22:00, in Piazza Umberto I, per una serata all’insegna dell’amore e della bellezza, che rinnova una tradizione ormai consolidata nel cuore della Valle Caudina.

Organizzata dal Comune di Montesarchio, con l’Assessore alla Cultura Morena Cecere , in collaborazione con l’associazione Sentinelel della Torre, la “Notte Romantica” promette di regalare emozioni indimenticabili ai visitatori e, in particolare, a tutti gli innamorati.

“Siamo entusiasti di riproporre anche quest’anno la ‘Notte Romantica’” dichiara l’Assessore Morena Cecere “un evento che si è affermato come un momento di aggregazione e valorizzazione. Una tradizione che si rinnova e che permette di celebrare l’amore in tutte le sue forme, immersi nell’atmosfera magica che Montesarchio offre, creando un’esperienza unica, capace di emozionare e lasciare un segno nel cuore di chi parteciperà.”

Il programma della serata prevede la postazione romantica e l’angolo fotografico “al chiaro di luna”: Un’opportunità imperdibile per immortalare momenti speciali, accompagnati dalle dolci note dell’arpa della Maestra Giusy Papaccio, che saprà creare un’atmosfera davvero suggestiva.

Saranno, inoltre, Visite guidate a tema con la guida turistica Giuseppina Ciccone: Un viaggio affascinante alla scoperta degli angoli più romantici e delle storie più intriganti di Montesarchio, sotto la sapiente guida di un’esperta locale.

La “Notte Romantica” è un evento dedicato a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza indimenticabile in uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Le bellezze storiche di Montesarchio faranno da cornice a una serata che si preannuncia ricca di fascino e incanto, al chiaro di luna.

Non mancate a questo appuntamento che celebra la bellezza, l’arte e l’amore nel cuore di Montesarchio.