Ariano Irpino, interventi su Strada Anselice: finanziamento da quasi 500 mila euro per la messa in sicurezza

Arrivano risorse per la sistemazione di Strada Anselice, arteria rurale considerata strategica per il collegamento di aziende agricole e abitazioni nella zona di Ariano Irpino. L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio degli interventi grazie a un finanziamento di 499 mila euro, ottenuto nell’ambito dell’Intervento SRD07 del CSR Campania 2023-2027.

L’opera punta a risolvere criticità strutturali che negli ultimi anni avevano reso la strada particolarmente problematica, fino a determinare anche la sospensione del servizio di trasporto scolastico per ragioni di sicurezza. Con i lavori previsti si mira a restituire piena percorribilità al tratto interessato e a migliorare le condizioni complessive della viabilità rurale.

L’iter amministrativo è stato seguito dall’assessorato competente, con l’obiettivo di accelerare i tempi per l’avvio delle opere e garantire risposte concrete ai residenti e alle attività produttive della zona. L’intervento su Strada Anselice rappresenta solo una parte del piano più ampio di manutenzione e riqualificazione delle strade rurali del territorio.

Intanto il Comune guarda anche alle prossime opportunità di finanziamento: sono attesi ulteriori fondi FSC destinati alla Regione Campania, con una quota significativa prevista per Ariano Irpino, già destinata alla candidatura di nuove arterie considerate prioritarie per lo sviluppo e la sicurezza del territorio.