AVELLINO. Benedizione degli animali domestici in onore di San Francesco d’Assisi: appuntamento il 4 ottobre 2024

Grazie alla disponibilità di Padre Antonio e Padre Luciano, anche quest’anno si rinnova la tradizionale benedizione degli animali domestici in occasione della festività di San Francesco d’Assisi. L’appuntamento è fissato per il 4 ottobre 2024 presso la Chiesa di San Ciro Martire di Avellino.

La giornata prenderà il via alle ore 18:00 con la celebrazione della Santa Messa. A seguire, intorno alle ore 18:20, ci sarà il momento speciale dedicato alla benedizione di tutti gli animali domestici presenti. Questa iniziativa, ormai un’attesa tradizione per la comunità, rappresenta un’opportunità per ringraziare il creato e celebrare il legame profondo tra le persone e i loro amici a quattro zampe.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa bellissima e sentita tradizione!