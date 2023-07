AVELLINO. Al Circolo della Stampa conferenza stampa di presentazione dell’intesa tra MID e Federazione Misericordie Campania

Domani Martedì 4 Luglio 2023 alle ore 17:00 nella Sala del Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la conferenza stampa di presentazione di un’importante intesa e reciproca collaborazione, che verrà sottoscritta e che vedrà insieme il Movimento Italiano Disabili Coordinamento Campania e la Federazione Campania Misericordie, a difesa dei diritti e a maggior tutela delle fasce più deboli della popolazione.

Una collaborazione, precedentemente a questo appuntamento già in fase di definizione, che trovò il plauso e la sensibilità anche del Presidente Nazionale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia Domenico Giani, che proprio il Coordinatore del M.I.D. Giovanni Esposito incontrò e lo definì molto sensibile rispetto alle problematiche proprio delle persone con disabilità, nel corso di una delle sue penultime visite in Campania a Sant’Angelo dei Lombardi in occasione di un’assemblea proprio della federazione delle Misericordie Campane.

Appuntamento quindi a domani alla Stampa che è invitata a intervenire ai lavori, ma anche a tutta la cittadinanza e ai volontari di entrambe le realtà interessati.