 Alto impatto a Giugliano in Campania.

Sabato sera gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e personale della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Giugliano in Campania ed, in particolare, in piazza Matteotti e via Roma.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 60 persone, controllati 4 veicoli, di cui uno sequestrato ai fini della successiva confisca in quanto risultato radiato dal PRA per intestazione fittizia, e controllati due esercizi commerciali che sono stati entrambi sanzionati per mancanza della registrazione dello scontrino fiscale e mancata istallazione del misuratore fiscale; uno di questi è stato, altresì, sanzionato per occupazione del suolo pubblico poiché privo della prescritta autorizzazione ed è stata riscontrata la presenza di un lavoratore non in regola.

Infine, gli operatori hanno sanzionato amministrativamente una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di circa 16 grammi di hashish e di circa 4 grammi di marijuana.