Caserta, nasce l’Ambulatorio di Genetica Medica: l’Ordine dei Medici esulta per il passo verso una sanità più moderna e preventiva

Il Consiglio Direttivo dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta accoglie con grande soddisfazione la notizia dell’Ambulatorio di Genetica Medica presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

«Finalmente si comincia a colmare un grande vuoto in provincia di Caserta», dichiara il Presidente dell’Ordine Carlo Manzi. E aggiunge: «L’apertura dell’ambulatorio specialistico di genetica è un segnale importante che proviene dalla nostra Azienda Ospedaliera e dall’attuale Direzione Strategica. Una scelta che dimostra piena consapevolezza dell’importanza della genomica e della medicina predittiva, strumenti fondamentali per la prevenzione e la gestione delle malattie ereditarie nella nostra popolazione».

L’ambulatorio, gestito da un team di professionisti altamente qualificati, è finalizzato allo studio, alla prevenzione e alla presa in carico delle patologie genetiche, attraverso un approccio che prevede l’analisi dell’ereditarietà, la valutazione del rischio riproduttivo e l’identificazione delle implicazioni cliniche per il singolo individuo e per i suoi familiari.

L’Ordine esprime il proprio plauso per questa importante iniziativa, che rappresenta un passo concreto verso un modello di sanità sempre più moderna, personalizzata e centrata sulla prevenzione.