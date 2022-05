AVELLA. Torna “La Gabbia”, dal 25 giugno in piazza Convento è di scena lo sport

Dopo lo stop a causa della pandemia torna ad Avella uno dei giochi che coinvolge tanti giovani e non: “La Gabbia”.

Il calcio in gabbia è una particolare variante del Calcio a 5 che si pratica all’interno di una struttura dalle dimensioni ridotte (8×16 metri per il 3vs3 e 6×12 metri nella variante del 2vs2), che non prevede la figura del portiere e che dà la possibilità di giocare la palla con le sponde.

La “Gabbia” sarà montata in piazza Convento ad opera del Forum dei Giovani avellani che allestirà una struttura amovibile di 8×16 mt (3vs3) ed alta 3 mt, il cui perimetro è chiuso da barriere perimetrali alte 1 metro sulle quali sono fissati dei traversi che sorreggono una rete para-palloni in nylon rinforzato nonché da 2 mini-porte in catene zincate per rendere il gioco ancora più “street”.

Al torneo potranno iscriversi la categoria 12/16 anni e 17/99 anni per aderire basta contattare i numeri presenti sulla locandina allegata.

