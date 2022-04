AVELLA. I festeggiamenti in onore della “Madonna delle Grazie”. Foto

Dopo due anni di pandemia ritorna la festa in onore della Madonna delle Grazie nel lunedì in albis, questa volta ad impedirne la processione così come programmata per le strade cittadine ci si è messo il vento che dal giorno di Pasqua soffia forte sulla bassa Irpinia. Nonostante ciò la statua della Madonna è stata fatta uscire dalla Chiesa, e portata in spalla, ha fatto una breve processione per la piazza che porta il suo nome. Anche i battenti hanno fatto la loro tradizionale sfilata raggiungendo la chiesa delle Grazie. Un ritorno quasi alla normalità per i fedeli avellani dopo due anni di restrizioni. Il parroco Don Giuseppe Parisi ha celebrato le Sante Messe nei vari orari fissati, ovvero alle 8,9 e 10 mentre quella pomeridiana è programmata perle 19. Presente il sindaco Vincenzo Biancardi accompagnato dall’assessore Luigi Biancardi e dalla consigliera Nicoletta Longobardi.

adsense – Responsive – Post Articolo