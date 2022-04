NOLA. Ospedale, va in pensione il Dott. Sabato Lieto. Gli auguri

Dopo 42 anni di onorato servizio dei quali 30 all’ospedale di Nola va in pensione il dott. Sabato Lieto, Dirigente medico di chirurgia d’urgenza OSPEDALE DI NOLA – ASL NAPOLI 3 Sud. Questa mattina il Presidente dell’Op “Il Guscio” Pellegrino La Manna e il direttore Sabato Castaldo hanno voluto incontrarlo per un saluto e per esprimergli a nome di tutti gli associati della nostra comunità gli auguri ed il ringraziamento per la preziosa attività medica. Un medico con una grandissima umanità e professionalità sempre a servizio dei più deboli. AUGURI Dottore per la meritata pensione, siamo convinti che resterà sempre in prima linea per il bene dei cittadini e del paese.

