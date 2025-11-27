Taurano (AV), festeggia 30 anni Sebastiano Thomas Angieri

Giornata speciale a Taurano, dove oggi si celebra un traguardo importante: il 30° compleanno di Sebastiano Thomas Angieri. Una ricorrenza che segna non solo un numero, ma un percorso fatto di esperienze, crescita e nuovi obiettivi che si affacciano all’orizzonte.
In questo giorno così significativo, i suoi affettuosi suoceri, Nicola e Sabrina, desiderano inviargli i loro auguri più sinceri. Con profondo affetto e stima, gli dedicano un pensiero colmo di vicinanza:
“In questo traguardo così importante vogliamo farti i nostri più sinceri auguri per il tuo 30° compleanno. Che la vita continui a donarti felicità, successi e momenti da ricordare.”
La comunità di Taurano si unisce a questa celebrazione, condividendo la gioia di una giornata che rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo, ricco di sogni da realizzare e traguardi da raggiungere.
A Sebastiano Thomas Angieri, i migliori auguri per un futuro luminoso e pieno di soddisfazioni: buon 30° compleanno!