AVELLA. Radio Avella, 45 anni fa iniziavano le trasmissioni, oggi si è ricordato quel giorno

Era il 29 giugno 1977 quando iniziavano le prime trasmissioni di Radio Avella, che sui 91,500, prima storica frequenza, iniziava ad irradiarsi la musica nelle case dei cittadini mandamentali ma non solo, ma dell’intera area nolana. Oggi a distanza di 45 anni si è voluto ricordare quel giorno e lo si è fatto dopo la celebrazione della Santa Messa in onore dei Santi Pietro e Paolo celebrata nella chiesa di San Pietro da don Giuseppe Parisi. Alla fine della funzione Mario Montanile, uno dei fondatori storici dell’emittente libera avellana, che si è reso promotore di questa iniziativa insieme a Mimmo Caruso, ha visto partecipare molti speakers e dj di quei tempi. E’ stata anche l’occasione per ricordare chi non c’è più e tutti insieme si sono dati un unico appuntamento quello di festeggiare il 50° della nascita della storica radio avellana che purtroppo da diversi anni non c’è più anche se i giovani avellani da diversi anni hanno ripresto l’iniziativa dando vita a Radio Avella web. Durante la serata è stata anche l’occasione di ascoltare le poesie di Francesca Grassi accompagnata dal maestro Russo e il suo gruppo. In allegato il video e le foto della serata di oggi.





