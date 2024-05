Giovane investita ed uccisa da auto Pirata, presunto responsabile si consegna dopo la fuga

Napoli si è svegliata sotto il segno del lutto e della tragica perdita di una giovane vita. Una ragazza di 21 anni è stata investita e uccisa da un’auto pirata lungo via Cattolica, una strada di collegamento tra la zona di Cavalleggeri d’Aosta e Coroglio, nella parte occidentale della città.

Il dramma si è consumato intorno alle 6:30 del mattino. La giovane, insieme a tre amiche, stava lasciando un locale dopo una serata trascorsa insieme. Decisa a tornare a casa, la ragazza era salita sull’auto per poi richiedere alla conducente di fermarsi, desiderando lei stessa prendere il volante della vettura di sua proprietà.

Ma il destino ha preso una piega tragica: mentre la ragazza scendeva dal sedile posteriore per mettersi al volante, è stata colpita da un’auto in corsa. Il veicolo, descritto dai testimoni come un SUV di grossa cilindrata, ha investito la giovane, causandone la morte immediata, per poi dileguarsi senza lasciare tracce.

La Polizia Municipale è intervenuta prontamente per prestare assistenza e avviare le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando i testimoni oculari.

Successivamente, grazie ai sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri hanno individuato l’uomo che aveva noleggiato la vettura coinvolta nell’incidente. Su consiglio delle forze dell’ordine, il presunto responsabile si è presentato spontaneamente in caserma, accompagnato da un avvocato, per essere interrogato.