QUINDICI (AV). Trascorsi 26 anni dalla tragica frana del 5 Maggio 1998: Un appuntamento con la memoria

Questo pomeriggio, il Comune, la Chiesa e la Proloco si uniranno per commemorare le undici vittime della terribile frana del 5 maggio 1998, una delle più gravi tragedie nella storia dei dissesti ambientali del Paese. L’evento sarà un momento di riflessione e ricordo per onorare coloro che hanno perso la vita in quella tragica giornata.

Alle 17:45, l’orario preciso in cui centinaia di migliaia di metri cubi di fango si staccarono dalla montagna di Pizzo D’Alvano, travolgendo il centro storico del paese e cancellando storie e vite, il commissario prefettizio Vincenzo Lubrano guiderà una cerimonia commemorativa.

Successivamente, alle 18:00, nella Chiesa madre sarà officiata una santa messa in ricordo delle vittime, un momento di preghiera e di conforto per le famiglie e per tutta la comunità.

Alle 18:45, come ogni anno, partirà la fiaccolata che da Piazza Municipio raggiungerà il Parco della Memoria di Via Fontana. Questa suggestiva processione luminosa sarà un segno tangibile di solidarietà e di ricordo per le vittime della frana, e un’occasione per riflettere sulle lezioni apprese da quella tragica esperienza.

L’importanza di mantenere viva la memoria di eventi come questo risiede nel dovere di onorare le vittime, ma anche nel promuovere una maggiore consapevolezza e preparazione per affrontare futuri rischi naturali. La commemorazione di domani sarà quindi un momento di unità e di impegno verso un futuro più sicuro e resiliente per la nostra comunità.