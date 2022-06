Forino(Av): In scena gli esami di Karate Fjlkam presso la Max e Very Dance

L’associazione sportiva Max and Very Dance nata nel 2007 a Forino dalla passione per la danza dei Maestri Massimo Picariello e Veronica De Angelis, da diversi anni ha aperto le porte anche al Karate. Il sodalizio forinese si avvale della collaborazione di uno dei più grandi e valenti maestri in arte marziali quale è Antonio Lallo profondamente apprezzato da allievi e sportivi per lo spirito ferreo, tassello chiave in questa disciplina portata avanti attraverso l’osservazione della pratica sportiva che coniugata anche all’azione educativa di questo sport diviene efficacemente costruttiva come arma dissuasiva nella difesa personale, che come garanzia di successo in questo particolare sport .Oltre 50 anni di onorata carriera da parte di Lallo in una disciplina sportiva lontana anni luce dai riflettori delle pay-tv, del gossip e degli ingaggi da capogiro.pilastri che lo hanno condotto a percorrere mezzo secolo tra tatami, kimoni e cinture colorate con un entusiasmo che ancora oggi è contagioso nella sua estrema purezza e che ha portato gli allievi del maestro Lallo a conquistare titoli provinciali , regionali e nazionali come negli ultimi anni sta accadendo con gli allievi della Max e Very Dance . Ora dopo due anni di maledetta Pandemia sono ritornati gli esami di Karate per tutti gli allievi condotti dallo stesso Lallo, ma valutati e sorvegliati dalla federazione Fjlkam cui la Max e Very Dance dal primo giorno si affilia. E difatti sotto l’attenta giuria del maestro Giampiero Santomauro rinomato arbitro e valutatore Fjlkam ,oggi si sono svolti i previsti esami procastinati da due anni per Covid, presso la sede della Max e Very Dance di Via Roma. E gli allievi non hanno deluso , superando a pieno titolo gli stessi per la soddisfazione del maestro Lallo , della Max e Very Dance e la felicità delle famiglie degli allievi e gli allievi stessi. Ostacolo superato, cambio di cintura effettuato .Si ripartirà ora con la nuova stagione agonistica 2022-2023 nel prossimo e vicinissimo mese di settembre. Daniele Biondi

