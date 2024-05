La Croce Rossa celebra la Giornata Mondiale a Lauro: Consegnata la Bandiera all’Amministrazione Comunale

La tradizione si rinnova anche quest’anno a Lauro con la consegna della bandiera da parte della Croce Rossa Comitato di Avellino Sede Lauro all’Amministrazione del territorio, in occasione della settimana della Croce Rossa. Tuttavia, questa volta, grazie alla collaborazione attiva del sindaco Rossano Sergio Boglione e di tutta l’amministrazione comunale, l’evento si è trasformato in una vera e propria celebrazione in occasione della 160° Giornata Mondiale della Croce Rossa.

Questa mattina, domenica 5 Maggio 2024, nel suggestivo cortile di Palazzo Pignatelli, si sono delineati gli obiettivi della Croce Rossa Italiana per la Strategia 2020-2030, illustrando le attività concrete svolte per assistere la popolazione. Tra queste, dimostrazioni di manovre salvavita, sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, promozione dell’importanza della donazione di sangue, attività di inclusione e presentazione del progetto “8-13 Imparando in CRI”.

In questo contesto, la Croce Rossa Comitato di Avellino Sede Lauro ha simbolicamente consegnato la sua bandiera nelle mani del Presidente del consiglio comunale, Avv. Antonio Casoria, in rappresentanza del sindaco. La bandiera sarà esposta e visibile per tutta la settimana, come segno tangibile dell’impegno e della solidarietà della comunità di Lauro nei confronti della Croce Rossa e delle sue nobili missioni.

Questa celebrazione non solo testimonia il legame profondo tra la Croce Rossa e il territorio, ma sottolinea anche l’importanza del lavoro congiunto tra istituzioni e organizzazioni civiche per il benessere della comunità. È un momento di riflessione, gratitudine e impegno verso un futuro di solidarietà e assistenza reciproca.