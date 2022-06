AVELLA.Evitata l’adesione all’Alto Calore, il comune continuerà a gestire il servizio idrico,domani si terrà una conferenza stampa.

Il Sindaco Vincenzo Biancardi e la vicesindaco Anna Alaia a nome dell’amministrazione comunale hanno annunciato poche ore fa che il Comune di Avella è tra i cinque comuni insieme a Solofra, Baiano, Sperone e Serino a poter gestire il servizio idrico integrato in forma autonoma scongiurando l’adesione all’Alto Calore. Il Comitato Esecutivo si è riunito questo pomeriggio e dopo aver esaminato le richieste pervenute dai comuni verificando i requisiti tecnici ha predisposto la salvaguardia. Il commento di Anna Alaia: “Questa è quella parte di lavoro che quotidianamente svolgiamo al Comune e presso altri Enti che i cittadini non possono vedere. Per mesi abbiamo lavorato per raggiungere questo risultato, abbiamo effettuato lavori e verifiche, abbiamo elaborato relazioni dettagliate, abbiamo aperto costantemente tavoli di confronto con gli altri Comuni interessati, con la Regione Campania e soprattutto con l’Ente Idrico Campano.” Il sindaco Biancardi ha indetto una conferenza stampa che si svolgerà nella Sala Alvarez del Palazzo Baronale ad Avella e che riunirà i sindaci dei Comuni di Sperone e Baiano e tutti i cittadini.

