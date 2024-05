Mercogliano: Condanna del M.I.D. per le locandine strappate affisse dinanzi alla sede Pro Loco

Questa mattina Mercogliano si è svegliata con un’amara sorpresa: le vetrine della sede della Pro Loco, di cui faccio parte con onore e orgoglio, sono state deturpate dallo strappo delle locandine degli eventi in programma. Un gesto ingiustificabile, inaccettabile e vergognoso, che condanno fermamente”, tuona Giovanni Esposito del M.I.D.

La Pro Loco a Mercogliano ha sempre rivestito un ruolo fondamentale e importante, soprattutto come chiave di ampia promozione del territorio. Ha risposto concretamente e in ogni momento a tutte le istanze dei cittadini e ha sostenuto tutti gli eventi e chiunque ne abbia avuto bisogno.

“Esprimo la mia solidarietà a tutti i soci della Pro Loco, al presidente Saveriano e al consiglio direttivo riguardo a quanto accaduto, al danno del volontariato vero e generoso”, conclude Esposito.

Un gesto così vile e privo di senso non solo danneggia la reputazione della nostra comunità, ma mina anche il prezioso lavoro svolto dalla Pro Loco a favore del territorio e dei suoi abitanti. È fondamentale che ci uniamo tutti per condannare e contrastare atti simili e per sostenere coloro che lavorano con impegno e dedizione per il bene comune.