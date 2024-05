NAPOLI. Rione Belingieri: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 36enne.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via delle Galassie, hanno controllato un uomo trovandolo in possesso di 6 incolucri di marijuana del peso di circa 8 grammi e di 10 euro.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto all’interno del forno da cucina altri 104 involucri di mairjuana del peso complessivo di 156,46 grammi, 4 involucri di hashish del peso complessivo di 62,14 grammi, un coltello intriso di sostanza stupefacente, un taglierino, diverso materiale per il confezionamento della droga e 550 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, il 36enne olandese con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.