AVELLA. Questa Sera si Conclude la 13esima Edizione di “Teatro sotto le Stelle”. VIDEO

Questa sera si conclude la 13esima edizione di “Teatro sotto le Stelle” – premio “Vito Molaro”, un evento che ha portato spettacoli di alta qualità nel suggestivo Giardino del Palazzo Baronale di Avella. La manifestazione ha visto una grande partecipazione di pubblico, confermandosi un appuntamento estivo imperdibile per gli amanti del teatro.

Ieri sera, sabato 13 luglio, il pubblico ha avuto l’occasione di assistere a “Ricordando te…”, uno spettacolo comico scritto e diretto da G. Ianneo. L’opera ha saputo conquistare gli spettatori con la sua ironia e brillantezza, offrendo momenti di grande divertimento e riflessione.

La serata conclusiva di oggi, domenica 14 luglio, vedrà la compagnia stabile “MELA” portare in scena “Il settimo si riposò”, un’opera di F. Pinelli ispirata ai testi di Fayad. La regia è affidata a Franco Pinelli, che ha saputo plasmare uno spettacolo che promette di essere sia coinvolgente che profondo.

La manifestazione, patrocinato dal Comune di Avella, ha come obiettivo la valorizzazione del teatro e della cultura locale, offrendo un palcoscenico a compagnie teatrali e autori emergenti. Il premio “Vito Molaro”, dedicato alla memoria del celebre attore e regista locale, rappresenta un riconoscimento importante per gli artisti partecipanti.

“Teatro sotto le Stelle” si conferma un’iniziativa capace di unire la comunità attraverso l’arte, creando momenti di condivisione e arricchimento culturale. Il successo di questa edizione lascia ben sperare per il futuro della manifestazione, che continua a crescere e ad attirare sempre più appassionati.

Non resta che attendere con entusiasmo l’inizio dello spettacolo di stasera, per chiudere in bellezza una rassegna che ha regalato emozioni e sorrisi sotto il cielo stellato di Avella.