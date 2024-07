Crisi Idrica: Ritorno dei Rubinetti a Secco nei Comuni di Sirignano e Quadrelle

Il nuovo pozzo entrato in funzione lo scorso anno, progettato per sopperire alla crisi idrica degli ultimi anni dei comuni di Sirignano, Quadrelle e Mugnano, sembra non essere sufficiente a risolvere il problema. In particolare, i comuni di Sirignano e Quadrelle stanno affrontando nuovamente interruzioni nell’erogazione dell’acqua, soprattutto durante il periodo estivo.

Negli ultimi giorni, l’Alto Calore ha emesso un comunicato annunciando interruzioni notturne dell’acqua per i comuni di Quadrelle e Sirignano, con particolare riferimento alle notti tra venerdì e sabato. Tuttavia, il problema sembra persistere, con numerose segnalazioni da parte dei residenti che lamentano la continua mancanza di acqua anche oltre i periodi annunciati.

Il nuovo pozzo era stato accolto con grande speranza dalle comunità locali, visto che doveva rappresentare una soluzione definitiva alle frequenti carenze idriche che affliggono la zona, specialmente nei mesi estivi. Tuttavia, l’efficacia del pozzo nel garantire un approvvigionamento idrico stabile sembra essere messa in discussione dagli eventi recenti.

I disagi per i cittadini sono notevoli: molte famiglie si trovano senza acqua per ore, complicando le attività quotidiane e aumentando la preoccupazione per il futuro. Alcuni residenti hanno espresso il loro disappunto, chiedendo interventi più efficaci e soluzioni rapide per evitare che la situazione peggiori ulteriormente.

Nel frattempo, l’Alto Calore ha consigliato ai cittadini di fare un uso parsimonioso dell’acqua disponibile e di segnalare prontamente eventuali guasti o anomalie nell’erogazione.

L’emergenza idrica rappresenta una sfida importante per i comuni di Sirignano, Quadrelle e Mugnano, e richiede un intervento coordinato tra amministrazioni locali e enti gestori delle risorse idriche per trovare una soluzione sostenibile e duratura.