AVELLA. Presso il CultureHub della Mondadori di Avella, prenderanno il via i nuovi laboratori didattici di lettura creativa e condivisa

Con l’inizio dell’estate, presso il CultureHub della Mondadori di Avella, prenderanno il via i nuovi laboratori didattici di lettura creativa e condivisa, dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni. Tutti i laboratori prevederanno una durata di 2 ore e si terranno 3 volte a settimana. Un progetto che si pone come obiettivo quello di stimolare e risvegliare la creatività e la fantasia attraverso dei lavori di lettura-riflessione con l’ausilio di molteplici attività ludiche finalizzate al consolidamento dell’argomento trattato. Per info e prenotazioni rivolgersi alla libreria Mondadori di Avella.