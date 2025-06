AVELLA. Premiati il carabiniere Mario Landi e il collega Mino Solina: bloccarono l’uomo armato che sparò tra i passanti. VIDEO

È stato un momento di grande emozione e riconoscimento questa mattina, durante le celebrazioni per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Tra i militari premiati spiccano i nomi del Vicebrigadiere Mario Landi, residente ad Avella, e all’App. Sc. Q.S. Girolamo Solina, protagonisti di un episodio di straordinario coraggio avvenuto l’anno scorso ad Acerra, nel Napoletano.

La sera della sparatoria, in via Grazia Deledda, nei pressi di una scuola e tra i passanti, alcuni cittadini avevano segnalato un uomo armato e visibilmente agitato. All’arrivo dei carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna e della tenenza di Casalnuovo, inizialmente la strada era deserta.

Poco dopo, però, il 29enne — già noto alle forze dell’ordine — è comparso all’improvviso da un vicolo e ha esploso quattro colpi di pistola contro i militari. Mancati dai proiettili, i carabinieri hanno reagito con prontezza e sangue freddo, inseguendo a piedi l’uomo in fuga. Durante l’inseguimento, l’uomo ha esploso altri tre colpi verso i militari, che però non hanno mai interrotto la loro azione.

Prima di essere definitivamente bloccato, il 29enne ha tentato di disfarsi dell’arma lanciandola via. Sul marciapiede è stata recuperata la pistola utilizzata per sparare, che aveva ancora un colpo in canna. Addosso all’uomo è stata trovata anche una pistola a salve.

L’uomo fu arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato.

Per il sangue freddo, il coraggio e l’alto senso del dovere dimostrati quella sera, i carabinieri Landi e Solina hanno ricevuto oggi una medaglia al valore durante la cerimonia ufficiale svoltasi a Scampia. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo essenziale che i militari dell’Arma continuano a svolgere ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini, anche a costo della propria incolumità.