Mugnano. Campo sportivo: confronto costruttivo tra l’Amministrazione Comunale e la Società del Carotenuto.

“Nei giorni scorsi si è avuto un incontro schietto e chiarificatore tra L’Amministrazione comunale e i vertici del G. Carotenuto – ci dice l’Assessore delegato allo Sport, Prof.ssa Grazia De Stefano – nel corso del quale abbiamo confermato il nostro reale interesse alla risoluzione della questione dell’adeguamento del campo sportivo comunale. Stiamo seguendo la strada del credito sportivo e parte delle economie necessarie per i lavori sono già disponibili. Inoltre, la settimana scorsa, abbiamo avuto un incontro con i tecnici e il revisore dei conti che si è evoluto in maniera molto positiva. Ci scusiamo, quindi con la Società e con i tifosi per qualche incomprensione, o difetto di comunicazione, che c’è stata e confermiamo il nostro massimo impegno per risolvere il disagio nel minor tempo possibile. Il Carotenuto, grazie anche alla competenza e agli sforzi compiuti dalla Dirigenza merita la possibilità di competere con i suoi avversari nell’impianto sportivo casalingo, per poter beneficiare del calore e dell’incitamento del 12° giocatore in campo: la tifoseria mugnanese”.

Benedetta Napolitano