AVELLA. L’associazione Mela incanta il pubblico del teatro dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli con lo spettacolo teatrale “Non ti pago”.

Grande successo ieri a Pozzuoli per l’associazione teatrale avellana Mela che ha portato in trasferta lo spettacolo “Non ti pago”, commedia di Eduardo de Filippo che ha già dato lustro alla compagine avellana. Una location d’eccezione, quella che ha ospitato il gruppo di artisti mandamentali, un Teatro di circa ottocento posti, per una finalità nobile interamente pieno: l’intero ricavato della serata è stato devoluto all’Associazione O PEN (Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma) operante presso l’Ospedale Pausillipon di Napoli. “Coltivare una passione come quella del teatro, ti dà soddisfazioni. Farlo poi per gli altri, per chi è in una qualche difficoltà, a maggior ragione se bambini, ti gratifica e ti riempie il cuore”, le parole del presidente dell’associazione Riccardo D’Avanzo.

