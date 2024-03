AVELLA. Ladri in azione beccati dai residenti. Video

L’ombra del crimine si allunga su Avella, in particolare sul territorio di Baianese, dove furti e tentativi stanno mettendo a dura prova la tranquillità della comunità locale. In pochi giorni, la zona è stata teatro di numerosi furti, con attività commerciali prese di mira durante le ore notturne, in particolare lungo la via Nazionale delle Puglie. Ma non solo, anche di giorno, i malviventi, sotto la copertura di cercare un amico, si avvicinano alle abitazioni sprovviste dei proprietari, saccheggiandole senza scrupoli.

L’allarme è stato lanciato da residenti e commercianti, che hanno notato un aumento significativo delle attività criminali. Le attività commerciali lungo la via Nazionale delle Puglie sono diventate bersagli frequenti, con diversi furti registrati nel giro di pochi giorni. Le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente per individuare e fermare i responsabili di questi atti criminali che minano la sicurezza della comunità anche se senza risultati.

Un episodio significativo è accaduto nel pomeriggio di oggi, quando una coraggiosa cittadina avellana si è trovata faccia a faccia con uno dei presunti ladri. Con coraggio, è riuscita a immortalare il soggetto, nonostante cercasse di nascondere il volto dietro una mascherina. Un video, ora in possesso delle autorità competenti, potrebbe essere cruciale per le indagini in corso.

La cittadinanza, indignata e preoccupata, si sta mobilitando per incrementare la vigilanza e la collaborazione con le forze dell’ordine. In un momento in cui la sicurezza pubblica è messa alla prova, la solidarietà e l’unità della comunità possono giocare un ruolo cruciale nel ripristinare un clima di tranquillità e sicurezza.