“Per Avellino, il Coraggio della Coerenza”: Un Incontro di Riflessione e Dialogo

Mercoledì 13 Marzo 2024, alle ore 17:00, la Sala Blu del Carcere Borbonico sarà il palcoscenico di un evento straordinario: Modestino Martino presenta un incontro di grande risonanza con Luigi de Magistris e Aldo D’Andrea, dal significativo titolo “Per Avellino, il coraggio della coerenza”.

In un contesto politico spesso dominato da logiche autoreferenziali, l’incontro si propone di stimolare una riflessione costruttiva, rivolgendosi a coloro che non si rassegnano, che sono attivi, che resistono alle lusinghe effimere di un sistema politico talvolta distante dai reali bisogni delle persone. Un sistema che può risultare impreparato o incapace di coinvolgere la cittadinanza, un appello ai non indifferenti, ai resistenti.

L’astensionismo elettorale, spesso inteso come forma di protesta, sarà uno degli argomenti al centro della discussione. La necessità di superare l’indifferenza e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini è un obiettivo fondamentale per costruire una società più consapevole e coinvolta.

“Ripartiamo” è l’invito rivolto a tutti coloro che credono nel potenziale della partecipazione civica e vogliono contribuire al cambiamento. Mercoledì è l’occasione perfetta per ritrovarsi, per ascoltarsi reciprocamente, per discutere idee e proposte per il futuro di Avellino.

Unione Popolare, con il suo impegno dichiarato e la sua prontezza al confronto, si presenta come una forza politica pronta a dialogare e a costruire soluzioni condivise. L’incontro promette di essere un momento di profonda riflessione sulla politica locale, con un focus specifico sull’importanza della coerenza e del coraggio nelle scelte politiche.

L’invito è esteso a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente alla costruzione di un futuro più inclusivo e orientato al bene comune. Mercoledì sarà l’occasione per contribuire a una discussione aperta, trasparente e orientata verso un Avellino migliore per tutti.