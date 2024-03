CARBONARA di NOLA. “La Rassegna dei Corti: Esplorando l’Aringa Rossa nel Cinema d’Autore”

Rassegna cinematografica di corti d’autore a Carbonara di Nola nell’ambito del progetto culturale dell’Amministrazione comunale “All’ombra dell’ulivo”. In proiezione cinque opere, pluripremiate in festival e concorsi nazionali, realizzati dai più importanti registi italiani in questo settore dell’arte cinematografica.

La Rassegna ci porta a una riflessione su una particolare tecnica usata dai registi nella realizzazione dei loro minifilm. Si chiama l’aringa rossa e prende nome da una abitudine dei nobili inglesi che, impegnati nella caccia alla volpe, si procuravano aringhe affumicate, di colore rosso e dall’odore acuto, e le spargevano sul terreno per depistare il fiuto dei cani dei loro concorrenti. Insomma quella che noi chiamiamo specchietto per le allodole e che nel linguaggio settoriale della narrativa si definisce anche trappola per topi. L’autore della storia abilmente presenta al lettore/spettatore false piste, molto convincenti, per cui, sulla base delle sequenze della storia, lo induce ad aspettarsi una particolare svolgimento dei fatti e una logica conclusione, salvo alla fine a spiazzarlo, mostrando sorprendentemente un finale opposto, rovesciato, rispetto a quella previsto e atteso.

Significativi in tal senso quasi tutti i corti proiettati. Un esempio per tutti: La visita di Marco Bolla, Qui una madre assieme al marito si reca a far visita in una clinica psichiatrica al non più giovane figlio che ha perso l’uso della parola. Alla fine le parti si rovesciano e si scopre che la malata è la madre, mentre il figlio recita solo una parte. E se mettiamo in rilievo queto elemento dei corti, non lo facciamo tanto per soddisfare una curiosità dei lettori quanto per rilevare un dato fondamentale di un prodotto autenticamente d’arte: l’offerta di uno stimolo all’intelligenza dell’uomo a non soffermarsi mai su una lettura superficiale di una realtà, che può essere preconfezionata, ma andare nel fondo e mettere in atto la capacità di alterarsi, cioè mettersi nell’altro per confrontarsi con un punto di vista contrario.

P.G.Santella