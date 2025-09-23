U.S. Avellino. Da domani riapre la campagna di fidelizzazione

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 24 settembre 2025 sarà nuovamente possibile acquistare la Branco Card. L’obiettivo è quello di allargare ulteriormente il “Branco” rispetto alle 9115 tessere già sottoscritte durante il precampionato.

I Vantaggi

giorno di prelazione sui biglietti per tutte le prevendite delle gare casalinghe ;

; 10% di sconto sull’acquisto di tutti i prodotti presso l’official store ;

; valida come fidelity card e quindi necessaria per l’acquisto dei biglietti per le cosiddette “trasferte a rischio”.

Si specifica che i vantaggi sopra elencati sono validi esclusivamente ed a titolo individuale per l’intestatario/a della card.

Il Costo

La card avrà un costo di €15,00 e sarà acquistabile online e presso la biglietteria dello Stadio Partenio – Lombardi.