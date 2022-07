AVELLA. IL SINDACO BIANCARDI, IL LIVE DI HIROMI AD AVELLA “SPETTACOLO NELLO SPETTACOLO”

Con il concerto di Hiromi all’Anfiteatro romano di Avella si rinnova la collaborazione tra il Festival diretto da Onofrio Piccolo e il Comune di Avella.

Una location suggestiva che è fiore all’occhiello dei luoghi toccati dalla musica del festival. “E’ un momento di grande valore culturale e di promozione del nostro territorio – commenta il primo cittadino di Avella, Vincenzo Biancardi – Siamo particolarmente felici di poter ospitare l’unica esibizione in Italia della pianista e compositrice giapponese, che con il suo progetto “The Piano Quintet” sta girando il mondo. Sarà uno spettacolo nello spettacolo, visto il magnifico scenario che ospiterà questo concerto: l’anfiteatro dell’antica Abella. Un museo a cielo aperto in cui è possibile rivivere la storia della nostra città e scoprire uno dei luoghi più belli d’Irpinia”.

Da oltre un decennio, ormai, si rinnova il legame e la collaborazione con il festival che ha portato in Irpinia grandi concerti di artisti di fama internazionale. Fin dal suo esordio nel 2012 con l’incontro tra gli Incognito e Mario Biondi. Ogni anno il Pomigliano Jazz in Campania ha reso l’anfiteatro romano di Avella luogo di grandi incontri internazionali. “Ricordo gli show di George Benson, Goran Bregovic, Ludovico Einaudi, Ornella Vanoni e lo scorso anno il concerto di Enzo Avitabilecon l’Orchestra Napoletana di Jazz – chiosa il sindaco – Grandi momenti per una partnership che anno dopo anno cresce e si consolida. Auspico – conclude – che il concerto di Hiromi, che ha scelto Avella tra le 10 tappe del suo tour in Europa, porti a consolidare ulteriormente la collaborazione con Pomigliano Jazz. Ampliando l’offerta turistica e culturale, lavorando sempre con maggiore sinergia e programmando iniziative durante tutto l’anno. Siamo pronti ad accogliere, non solo nel periodo estivo, proposte artistiche e culturali che portino alla crescita della nostra comunità”.

