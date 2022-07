NAPOLI. Vomero: sorpreso a spacciare. Arrestato.

Stanotte gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Dante, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico Antignano un uomo che, a bordo di uno scooter, stava cedendo qualcosa ad una persona in cambio di una banconota ma, alla vista degli agenti, se ne è immediatamente disfatto.

I poliziotti, dopo aver recuperato la bustina contenente 0,30 grammi circa di cocaina, hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 98 euro.

C.F. 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente e lo scooter è stato sottoposto a sequestro.

