AVELLA. Il 3 e 4 dicembre è a data in scena la commedia della compagnia Zigo Zago in memoria di Pio Stefanelli

Nel weekend appena passato, il 3 e 4 dicembre ad Avella al teatro “Biancardi” la compagnia teatrale speronese “Zigo Zago” ha portato in scena la commedia dal titolo “La fortuna con la F maiuscola” con la regia di Carmela Caruso. Una due giorni che è stata dedicata alla memoria del giovane speronese Pio Stefanelli, membro della compagnia, scomparso qualche anno fa. Per l’occasione ai genitori di Pio è stato consegnata una targa ricordo. La compagnia per il nuovo anno porterà la stessa commedia al teatro di MONTORO il 22 gennaio e a marzo il 5, a Villa di Briano (CE).