Avella, fogna aperta da quattro mesi in via Nazionale. Tra topi, degrado e pericoli: residenti esasperati(foto e video)

Da quattro mesi in via Nazionale ad Avella è presente una fogna completamente aperta, senza che nessun intervento definitivo sia stato effettuato. La zona è transennata in modo approssimativo con semplici nastri bianco-rossi ormai logori, mentre il tombino resta spalancato e rappresenta un serio rischio per pedoni e automobilisti.

I residenti denunciano una situazione divenuta insostenibile. Nei pressi dell’apertura, infatti, è stata segnalata più volte la presenza di ratti che circolano liberamente nella zona. Una condizione igienica preoccupante che espone tutti, soprattutto i bambini e gli animali domestici, a possibili pericoli.

A suscitare ulteriore indignazione è il fatto che l’area sia molto trafficata e rappresenti un punto di passaggio quotidiano anche per politici e vigili urbani. «È incredibile che nessuno intervenga – affermano i cittadini – ci vedono tutti, ma nessuno fa nulla. Le fasce non bastano, serve un intervento immediato».

Le immagini inviate dai residenti mostrano chiaramente il dissesto, l’acqua stagnante, i detriti accumulati e il tombino scoperchiato che resta pericolosamente esposto.

La comunità chiede che il Comune intervenga al più presto per mettere in sicurezza l’area e ripristinare condizioni adeguate di igiene e sicurezza.