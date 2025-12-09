Carife (AV). Carifolio 2025: l’Irpinia celebra l’olio nuovo tra tradizione, cultura e sapori

Carife (AV) – La dodicesima edizione di Carifolio, la fiera dedicata all’olio nuovo irpino, torna a illuminare il territorio con una giornata ricca di appuntamenti, tra natura, storia e degustazioni, ospitata negli spazi del Museo Archeologico di Carife.

La manifestazione prende il via alle 9:00 del 14 dicembre 2025 con una suggestiva passeggiata tra gli ulivi, seguita dalla visita alla Necropoli Sannitica, uno dei siti archeologici più affascinanti dell’area.

Alle 11:00 aprono i mercatini, che accolgono i visitatori con le eccellenze dei produttori locali. Tra le aziende presenti spiccano, come esempio, alcune delle principali realtà olivicole del territorio:

Azienda Agricola Carifano Angelina

Hirpus di Gaia Minieri

L’Oro Antico di Lodise Angelina

Azienda Agricola Iumara

Azienda Agricola IrPina

Azienda Agricola Pelullo

Il pranzo proporrà un menù della tradizione carifana: lagane e fagioli, zuppa di ceci con bruschetta, spezzatino di cinghiale, patate con peperoni cruschi e cicoria con involtini di cotica e pizza di granturco.

Il pomeriggio si apre alle 15:00 con il laboratorio creativo per bambini e la presentazione del libro “Le Avventure di Oliver e l’arte segreta dell’olio d’oliva” di Francesco Amato.

A seguire, spazio alla Rassegna degli oli irpini, dal titolo “L’Olio come risorsa: valorizzazione e sfide del settore”.

Durante la mattinata del 14 dicembre, un panel di assaggiatori esperti procederà all’analisi sensoriale degli oli consegnati nei giorni precedenti. Il pubblico potrà assistere a questa fase di valutazione.

La proclamazione del vincitore della Disfida della Bruschetta avverrà invece nel pomeriggio, subito dopo la Rassegna.

Alle 17:00 è prevista la premiazione del Concorso Artistico “L’Olio: Tradizione e Creatività”, mentre alle 18:00 sarà la volta della dimostrazione culinaria “L’arte della bruschetta perfetta” guidata dallo chef Gerardo Urciuoli. La giornata si concluderà con un momento conviviale: l’apericena delle 19:00.

Carifolio 2025 si conferma così un appuntamento imperdibile per chi desidera conoscere e celebrare le ricchezze dell’Irpinia, tra sapori autentici, cultura contadina e passione per l’olio extravergine.