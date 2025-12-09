Carife (AV). Carifolio 2025: l’Irpinia celebra l’olio nuovo tra tradizione, cultura e sapori

Carife (AV) – La dodicesima edizione di Carifolio, la fiera dedicata all’olio nuovo irpino, torna a illuminare il territorio con una giornata ricca di appuntamenti, tra natura, storia e degustazioni, ospitata negli spazi del Museo Archeologico di Carife.
La manifestazione prende il via alle 9:00 del 14 dicembre 2025 con una suggestiva passeggiata tra gli ulivi, seguita dalla visita alla Necropoli Sannitica, uno dei siti archeologici più affascinanti dell’area.
Alle 11:00 aprono i mercatini, che accolgono i visitatori con le eccellenze dei produttori locali. Tra le aziende presenti spiccano, come esempio, alcune delle principali realtà olivicole del territorio:
- Azienda Agricola Carifano Angelina
- Hirpus di Gaia Minieri
- L’Oro Antico di Lodise Angelina
- Azienda Agricola Iumara
- Azienda Agricola IrPina
- Azienda Agricola Pelullo
Il pranzo proporrà un menù della tradizione carifana: lagane e fagioli, zuppa di ceci con bruschetta, spezzatino di cinghiale, patate con peperoni cruschi e cicoria con involtini di cotica e pizza di granturco.
Il pomeriggio si apre alle 15:00 con il laboratorio creativo per bambini e la presentazione del libro “Le Avventure di Oliver e l’arte segreta dell’olio d’oliva” di Francesco Amato.
A seguire, spazio alla Rassegna degli oli irpini, dal titolo “L’Olio come risorsa: valorizzazione e sfide del settore”.
Durante la mattinata del 14 dicembre, un panel di assaggiatori esperti procederà all’analisi sensoriale degli oli consegnati nei giorni precedenti. Il pubblico potrà assistere a questa fase di valutazione.
La proclamazione del vincitore della Disfida della Bruschetta avverrà invece nel pomeriggio, subito dopo la Rassegna.
Alle 17:00 è prevista la premiazione del Concorso Artistico “L’Olio: Tradizione e Creatività”, mentre alle 18:00 sarà la volta della dimostrazione culinaria “L’arte della bruschetta perfetta” guidata dallo chef Gerardo Urciuoli. La giornata si concluderà con un momento conviviale: l’apericena delle 19:00.
Carifolio 2025 si conferma così un appuntamento imperdibile per chi desidera conoscere e celebrare le ricchezze dell’Irpinia, tra sapori autentici, cultura contadina e passione per l’olio extravergine.