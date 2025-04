Avella, finalmente in pensione il vecchio Postamat: arriva il nuovo sportello ATM all’avanguardia

Dopo tante segnalazioni e un servizio dedicato da parte di Binews, il vecchio Postamat dell’ufficio postale di Avella va finalmente in pensione. Un addio più che meritato, considerando che per effettuare un semplice prelievo servivano anche 7-8 minuti, come dimostrato nel nostro video reportage di circa un mese fa.

Il disservizio, vissuto quotidianamente da molti cittadini, era diventato insostenibile. Diverse le lamentele giunte alla nostra redazione, soprattutto da parte di anziani e lavoratori che si ritrovavano in lunghe attese anche solo per ritirare pochi contanti.

Ebbene, da domani sarà installato un nuovo sportello ATM, tecnologicamente avanzato, pensato per velocizzare le operazioni e migliorare l’esperienza utente.

Un piccolo, ma importante passo avanti per la comunità, che dimostra quanto sia fondamentale dare voce ai cittadini e portare alla luce i problemi quotidiani attraverso l’informazione locale.

Missione compiuta, Avella!