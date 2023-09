AVELLA. Festeggiamenti in onore della “Madonna delle Grazie e San Sebastiano”

Festeggiamenti in onore della “Madonna delle Grazie e San Sebastiano Martire ” AVELLA (AV) ecco il PROGRAMMA RELIGIOSO – CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE 30 Agosto – 7 settembre 2023

SOLENNE NOVENARIO Ogni sera Ore 18.30 Santo Rosario con supplica Ore 19.00 Santa Messa

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE ore 19:00 – Santa Messa presieduta da Mons. Pasquale Capasso, vicario generale della diocesi di Nola.

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE ore 19:00 – Santa Messa presieduta da Sua Ecc. Mons. Beniamino Depalma vescovo emerito della diocesi di Nola

GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE 2023. Ore 19:00 – La Santa Messa sarà presieduta da Sua Ecc. Mons. Francesco Marino, vescovo della nostra diocesi. Ore 22:30 – VEGLIA DI PREGHIERA dinanzi al “SANTISSIMO SACRAMENTO” Ore 23:30 – Benedizione Solenne su tutti i presenti e sull’intera città. Seguirà il canto dell’Ave Maria e l’inno a San Sebastiano. 0RE 24:00 – Lancio del “ROSARIO ILLUMINATO”

VENERDI’ 8 SETTEMBRE 2023: Ore 07:00 Raduno dei battenti presso la scuola elementare di Avella Ore 07:25 Partenza con gli autobus della ditta Acierno, gentilmente offerti per raggiungere Cimitile. Ore 08:00 – Santa messa per i battenti, celebrata nella chiesa di San Felice in Princis. CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE Sante Messe – Ore 8:00 – 9:00 – 10:00 Alle ore 11:00 è previsto l’Arrivo dei battenti – Seguirà la Santa Messa Ore 17:30 – Celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Parisi Al termine della Santa Messa, solenne processione delle venerate statue per le strade delle parrocchie di San Giovanni, San Romano e rione Purgatorio

SABATO 9 SETTEMBRE 2023: Ore 10:00 – Santa Messa (Chiesa Madonna delle Grazie) Ore 18:00 – Santa Messa nella chiesa della “Madonna delle Grazie” Dopo la celebrazione Eucaristica inizierà la solenne processione per la zona di Via Farrio, Santa Croce e il territorio della Parrocchia di San Pietro. Alla solenne processione presenzieranno i comitati festa di Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone e Visciano. “UNITI NELLA FEDE” La solenne processione rientrerà nella Parrocchia di Santa Marina – collegiata di San Giovanni. Intervento augurale del sindaco e benedizione solenne alla comunità da parte del parroco don Giuseppe Parisi

DOMENICA 10 Settembre 2023: ORARIO SANTE MESSE ore 09.00 San Romano ore 10.00 San Pietro ore 11.15 chiesa del convento PARROCCHIA S.MARINA V. e M. COLLEGIATA DI SAN GIOVANNI Ore 18:30 – Santo Rosario con supplica Ore 19:00 – Santa Messa DOMENICA 17 Settembre 2023: Ore 19:00 – Santa Messa Seguirà, in processione, lo spostamento della statua della Madonna delle Grazie dalla Parrocchia Santa Marina V. e M. alla Chiesa a Lei dedicata.

PROGRAMMA CIVILE

MERCOLEDI’ 6 Settembre 2023: GIORNATA DEDICATA AI BAMBINI Dalle ore 18.00 – Animazione per i più piccoli in piazza Convento “SUPER HEROES” – Zucchero filato, pop corn, animazione, laboratori creativi, trucca bimbi, baby dance, giochi gonfiabili, attrazioni di 6 metri.

GIOVEDI’ 7 Settembre 2023: Ore 17:00 – Piazza Municipio Inaugurazione della “Mostra itinerante sul martirio di San Sebastiano” a cura dell’Associazione socio-culturale San Sebastiano martire di Salerno MEZZANOTTE AVELLANA Piazza Madonna delle Grazie 0RE 24:00 – Lancio del “Rosario illuminato” con la benedizione finale. Sparo dei fuochi e brindisi della comunità.

VENERDI’ 8 Settembre 2023: Ore 05:00 – Giro per le strade cittadine della piccola band. Ore 07:00 – Il festoso scampanio delle campane della chiesa della Madonna delle Grazie, il campanone della collegiata di San Giovanni e lo sparo dei mortaretti daranno inizio ai solenni festeggiamenti. Ore 08:00 – Arrivo delle banda musicale Giro della banda per le strade cittadine Al rientro della processione – concerto di canzoni napoletane in piazza Madonna delle Grazie. MIMMO TAURINO live

SABATO 9 Settembre 2023: Arrivo della banda musicale Giro della banda per le strade cittadine Ore 11:00 – Matinee musicale in piazza municipio PIAZZA CONVENTO Ore 22:30 – Per i giovani e meno giovani “BALLANDO SOTTO LE STELLE” SERATA DISCOTECA LIVE FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA Giocolieri, equilibristi, trampolieri, clown, mangiarono, si esibiranno lungo le strade di: Corso Vitt. Emanuele- Piazza Municipio- Via Roma.

DOMENICA 10 Settembre 2023: PIAZZA MUNICIPIO Ore 21:00 – 1° AVELLA MUSIC FEST Festa della musica con la partecipazione di cantanti locali Ospite della serata MICHELE TAURINO

LUNEDI’ 11 Settembre 2023: PIAZZA MUNICIPIO – ORE 21:30 Stupenda serata musicale con LUI E GLI AMICI DEL RE TRIBUTE BAND ADRIANO CELENTANO MARTEDI’ 12 Settembre 2023 PIAZZA MUNICIPIO – ORE 22:00 TONY COLOMBO in concerto a seguire spettacolo di fuochi pirotecnici della ditta: • Giulio Cimmino di Quadrelle (AV).