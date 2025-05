Avella, emozioni in musica con il DualDuo: si chiude con successo la rassegna “lABELLAinArteFestival” al Convivium Garden

Ieri, 25 maggio, alle ore 19.00, nella sala del Bar letterario “Convivium Garden” di Avella si è svolto l’ultimo dei concerti inseriti ne “lABELLAinArteFestival”, rassegna concertistica promossa ed organizzata dall’associazione La Parthenope Cordes Ensemble, attiva nel territorio irpino da oltre un anno e che ha come obiettivo quello di reinterpretare la Cultura, la Musica e l’Arte in genere, facendo rete e attivando processi partecipativi per leggere il territorio con occhi nuovi. Ieri sera è stata la volta del DualDuo composto dalla chitarrista di fama internazionale Maria Giovanna Siciliano Iengo e il clarinettista Mauro Caturano. La magnifica combinazione di chitarra e clarinetto ha offerto un raffinato e coinvolgente programma che ha visto l’esecuzione di melodie di autori quali Piazzolla, Chapi, De Falla, Caturano. La rassegna, la cui prima parte è stata avviata con la forma del Cafè Concert già da Gennaio, si avvale della professionalità del soprano e docente Maria Sirignano, da sempre impegnata nell’esecuzione e nella diffusione e valorizzazione della musica colta e del Mezzosoprano e docente Orsola Russo, musicista poliedrica e raffinata.

Così le organizzatrici: “Speriamo in una risposta positiva da parte del pubblico che da anni segue le nostre attività, un pubblico vasto e di tutte le età. Siamo certe che la musica sia un mezzo meraviglioso per creare coesione sociale, veicolare nuovi immaginari, creativi e alternativi, con il comune denominatore della valorizzazione delle bellezze archeologiche offerte dalla stratificazione storica di cui è ricco il territorio… Perché il mondo ha bisogno di bellezza. Non a caso il DualDuo si è esibito circondato dalla cornice dell’Anfiteatro Romano di Avella che i nostri ospiti hanno potuto visitare prima del concerto grazie alla collaborazione con il “Gruppo Archeologico avellano Amedeo Maiuri”, che ringraziamo. Il DualDuo che abbiamo ascoltato ieri sera nasce nel 2014 dalla fusione Artistico-musicale della Chitarrista Maria Giovanna Siciliano Iengo e del Clarinettista Mauro Caturano. Rifacendosi al dualismo della filosofia platonica, il DualDuo semplicemente esprime la contrapposizione fra realtà corporee (il musicista, l’esecutore e lo strumento) e il mondo delle idee (il suono e l’opera musicale). Dal reale piacere di suonare insieme, la stima reciproca nelle idee e peculiarità dell’altro, animati dalla grande esperienza concertistica che i due musicisti hanno maturato sui prestigiosi palcoscenici della musica classica, nei più rilevanti circuiti della musica colta e attraverso la collaborazione con grandi personaggi del cinema, del teatro, della musica jazz, è nato il primo progetto discografico “Tango Tales” incentrato sull’opera musicale del musicista argentino Astor Piazzolla. Otto composizioni arrangiate e rielaborate dagli stessi esecutori, che rappresentano per un certo verso un viaggio attraverso i luoghi e le impressioni e, soprattutto, un viaggio attraverso le emozioni. La musica suonata da due strumenti di pari rango, la chitarra e il clarinetto, avviene attraverso il tempo, creando tensioni come due ballerini attenti ad ogni gesto ed emozione: la gioia del momento e la tristezza di un tempo lontano fino a toccare metafisicamente l’Assoluto. Ospite di importanti Istituzioni Musicali quali la Ravello Concert Society (Stagione Concertistica 2016/17), il Circolo Ufficiali della Marina di Napoli (Stagione Concertistica 2018/19), l’A.R.C.C. Associazione Regionale Cori Campani (Festa della Musica 21 Giugno 2019), al Teatro Gelsomino di Afragola 2016, 2017 e 2018 (rassegna “Dentro le Note”), al Castello dei Conti di Acerra nel 2017 (Concerti di Natale) Associazione Diarmonia (APS), al XVII Convivio Armonico di Area Arte di Napoli nel 2019, nell’agosto del 2021 è stato presente con un concerto nella Stagione Classica dell’Associazione Musicale “D. Scarlatti” di Napoli e nel Settembre 2021 ha tenuto un concerto per la Stagione Classica “ Summer Concert” con l’esecuzione integrale del CD “Tango Tales” per la celebrazione del centenario della nascita di Astor Piazzolla. Notevole la partecipazione dei ballerini di Tango Argentino Carmela Caseira e Pierpaolo Calandro che con garbo e gentilezza hanno contornato e illuminato momenti di rara raffinatezza musicale. Entusiasta il pubblico che ha espresso unanimi consensi. Ringraziamo Il Convivium Garden, l’Amministrazione Comunale per il patrocinio morale e AvellArte per il supporto logistico ed organizzativo. Ci auguriamo che il nostro progetto di rigenerazione culturale diffusa possa fortificarsi e proseguire nel tempo.