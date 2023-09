In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della Regione Campania per i venti forti o temporaneamente molto forti, si è ritenuto di dover rinviare a domenica 10 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, lo spettacolo per i bambini. Naturalmente la location sarà sempre piazza Convento.