AVELLA: Cuccioli abbandonati in un sacchetto, salvati da un residente giusto in tempo. VIDEO

Un gesto crudele si è consumato questa sera in via San Angelo ad Avella, dove due cuccioli di cane sono stati abbandonati in un sacchetto. Il loro destino sembrava segnato, ma il pronto intervento di un residente ha permesso loro di avere una seconda possibilità.

L’uomo, insospettito da strani lamenti provenienti dalla strada, si è avvicinato e ha notato un sacchetto abbandonato sul ciglio. Dopo averlo aperto, si è trovato davanti una scena straziante: due piccoli cuccioli in evidente stato di abbandono.

Senza esitazione, il residente ha messo in salvo gli animali. I cuccioli, visibilmente impauriti ma fortunatamente in buone condizioni di salute, sono stati presi in carico dallo stesso in attesa di trovare per loro una famiglia amorevole.

L’abbandono di animali è un atto deplorevole e punito dalla legge italiana. Si ricorda che esistono strutture e associazioni pronte ad accogliere animali in difficoltà, e chiunque non sia in grado di occuparsi di un animale può rivolgersi a loro per aiuto.