Avella, convocato il Consiglio Comunale: seduta il 24

Il Comune di Avella ha ufficialmente convocato il prossimo Consiglio Comunale in seduta straordinaria. L’avviso è stato firmato dalla presidente del Consiglio, Nicoletta Longobardi.

La prima convocazione è fissata per lunedì 24 marzo 2026 alle ore 16:30, mentre la seconda convocazione si terrà martedì 25 marzo 2026, sempre alle 16:30. La riunione si svolgerà presso la Sala Alvarez del Palazzo Ducale.

L’ordine del giorno prevede diversi punti di rilievo per l’amministrazione cittadina. Si partirà con la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, per poi passare alla sostituzione di un componente di maggioranza nelle commissioni consiliari permanenti.

Tra i temi centrali figurano anche:

•la revoca di precedenti deliberazioni e l’aggiornamento del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

•l’approvazione del regolamento delle commissioni consiliari;

•il nuovo regolamento per il Garante delle persone con disabilità;

•il regolamento per la concessione del patrocinio comunale.

Spazio inoltre agli aspetti economico-finanziari, con un’integrazione alla deliberazione relativa al Piano economico-finanziario idrico 2026.

Chiude l’ordine del giorno una proposta di partenariato pubblico-privato (PPP) per la riqualificazione energetica e la valorizzazione degli immobili comunali, nell’ambito del programma “Efficientamento Conto Termico 3.0”.

La seduta rappresenta un momento importante per le decisioni amministrative e strategiche della città, con provvedimenti che incidono sia sull’organizzazione interna del Consiglio sia su temi di interesse pubblico e sviluppo sostenibile.