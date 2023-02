AVELLA. Chiara Cacace sull’abbandono dei rifiuti speciali: “sarebbe il caso di pubblicare la foto del “colpevole” e le sanzioni comminate allo stesso, ma la privacy…

“Un atto non grave gravissimo che si aggiunge a tante gravi azioni che deturpano e deteriorano il nostro territorio. Complimenti. Alla attività compiuta dalla Polizia Municipale per arrivare subito a chi sotto la luce del sole non ha avuto remore a compiere un tale gesto. Ed aggiungo che dal punto di vista amministrativo, oltre al profilo penale che caratterizza il gesto, sarebbe il caso di pubblicare la foto del “colpevole” e le sanzioni comminate allo stesso. In questi casi occorrono provvedimenti esemplari, ma soprattutto occorre far vergognare certi individui, sempre che gli stessi siano capaci di provare vergogna. Si salva giusto per la privacy!!!”. E’ quanto afferma Chiara Cacace, capogruppo di opposizione di “Cambia Avella”