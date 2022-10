AVELLA. Chiara Cacace invita i cittadini a partecipare al Consiglio Comunale: “Non siate come sempre gregge”

“Se pensate di avere maggiori capacità, invece di criticare e dare consigli al prossimo giro candidatevi, metteteci la faccia, il tempo e la passione. Fatelo sapendo di perdere, ma con coraggio, coerenza e libertà. E poi magari ne riparliamo dei Vostri consigli. Intanto domani siete invitati a partecipare al Consiglio Comunale, le scelte che si prenderanno riguardano questo difficile presente ed ancora più il futuro. Siate protagonisti e non spettatori del vostro tempo e delle vostre vite. Partecipate e non criticate. Forse così si potrà iniziare a ricostruire un percorso nuovo. Fate arrivare i vostri sguardi a chi per Voi è chiamato a decidere. Mostrate di saper sopportare il peso della libertà e del coraggio. Non siate come sempre gregge, ma esseri con una chiara identità”.

E’ quanto dichiarato dal capogruppo di opposizione Chiara Cacace in vista del consiglio comunale in programma domani, lunedì 10 ottobre, alle 19 presso la Sala Alvarez del palazzo Baronale.