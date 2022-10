SPERONE. Questa mattina il comizio del gruppo “Uniti per Sperone” in piazza “L. Lauro”

Ad un anno esatto dal voto che ha eletto Adolfo Alaia sindaco l’opposizione del Gruppo “Uniti per Sperone” torna in piazza Luigi Lauro con un pubblico comizio. A prendere la parola i consiglieri Angelo Cantalupo, Giuseppe Vecchione e Pasquale Muccio. Dure le critiche dei consiglieri di minoranza rivolte all’amministrazione dell’Orologio, critiche che riguardano un po’ tutti i campi. Quello di questa mattina è il secondo incontro che l’opposizione tiene con la cittadinanza dopo il primo tenutosi circa sei mesi fa. In allegato il video integrale