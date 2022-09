AVELLA. Bocciodromo, consegnati i lavori alla ditta appaltante

Nella mattinata odierna è stato ufficialmente, da parte del responsabile tecnico del Comune di Avella, l’ok alla ditta appaltante, con la formale consegna dei lavori, per la realizzare di una base in cemento di circa 800 metri quadrati che dovrà essere poi da dimora di un bocciodromo, in legno, composto da due piste regolamentari e già nella disponibilità del Comune di Avella per gentile offerta qualche anno fa da parte della Comunità Montana Partenio. L’area destinata ad accogliere il bocciodromo è quella delle Cooperative e occuperà circa 1000 metri quadrati. Attualmente l’area in questione è occupata da spazio verde. Il costo dell’appalto è di circa 50 mila euro ma l’anno prossimo, dopo la prima fase e sistemazione dello spazio occupato dalle piste sarà completato con altri servizi.