AVELLA. Apertura biblioteca, Biancardi: “Un risultato ottenuto grazie anche all’impegno di alcuni amici della società civile”

L’accordo firmato ieri presso la sede della Curia Vescovile di Nola che ha sancito la disponibilità di utilizzare il Convento avellano per la sede della biblioteca non è soltanto un risultato della politica, che fortemente ha voluto raggiungere questo obiettivo primario del programma elettorale, ma è anche un tassello messo al posto giusto per l’impegno di alcuni semplici cittadini che dedicano il loro tempo libero alla società avellana. A dichiararlo è il primo cittadino avellano Vincenzo Biancardi che vuole ringraziare i fratelli Andrea e Michele Siniscalchi oltre a Pasquale Loiola e alla moglie Franca Maietta.

“Questi amici ci hanno aiutato a fare l’inventario dei libri presenti nella biblioteca , non pochi, svariate migliaia di copie, e questo è stato un lavoro duro, lungo e faticoso, intervallato poi da diversi momenti di pausa dovuto al COVID, ma alla fine ci siamo riusciti” – ha dichiarato la fascia tricolore.

“Adesso ci aspetta l’ultimo tassello, l’apertura della biblioteca, e allora sarà festa grande e non mancheranno sorprese”, conclude Vincenzo Biancardi.

adsense – Responsive – Post Articolo