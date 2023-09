AVELLA. Abella Cup “Ferdinando”, la proposta del presidente della squadra “Team Canonico” sull’intitolazione della manifestazione

Ad Avella il 1 settembre è partita la seconda edizione del Torneo di Calcetto “Abella Cup”, quest’anno intitolato alla memoria di Ferdinando Amato, persona che faceva parte del team organizzativo scomparso prematuramente. Tra le 16 squadre partecipanti c’è quella della Team Caononico, il cui presidente e Giuseppe Canonico. Il presidente ai nostri microfoni durante la giornata inaugurativa intervistato lanciava una proposta agli organizzatori, ovvero intitolare ogni anno la manifestazione a una persona diversa, a chi negli anni si è impegnato per il bene del paese e per la sua crescita culturale ed economica e soprattutto non solo alla memoria ma anche a chi è vivo e vegeto. Ecco in allegato l’intervista e a proposta.