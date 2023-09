Due giorni di spettacolo ad Avella presso il maneggio “Vento in Sella”, si inizia il 15 settembre con l’ aperitivo in musica alle 20,30 ospite Rosanna Senatore e Bebecita e sabato 16 settembre sempre alle 20,30 c0n la presenza della ticktoker Rita De Crescenzo. Il Centro equitazione “Vento in Sella” si trova ad Avella alla via Campopiano zona Castello.