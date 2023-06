AVELLA. A settembre ritorna l’Abella Cup con tanto entusiasmo, aperte le iscrizioni

I giovani dell’associazione “Il Gladio”, rappresentata dal Presidente Angelo Annunziata, si prepara all’organizzazione dell’Abella Cup con dedica speciale al compianto Ferdinando Amato. Sia prima che dopo la pubblicazione della locandina sulla pagina social ufficiale, che annuncia il ritorno del torneo, si è generato subito entusiasmo tra i giovani. Fervono cosi i preparativi e sulla scia del successo dello scorso anno gli organizzatori,in collaborazione con il Comune di Avella, promettono il massimo impegno al fine di trasformare il Parco San Pietro in un punto di aggregazione che possa accogliere circa mille spettatori a sera. La squadra campione in carica da battere è la “Farmacia Acierno” che ha vinto la finale contro Irpinia Scavi davanti a tremila spettatori in una serata caratterizzata da tanto agonismo e sportività. Lo Staff con una nota ringrazia chi ha fattivamente collaborato e reso possibile la realizzazione del torneo lo scorso anno e chi sarà al loro fianco per questa nuova avventura calcistica tutta avellana. Le iscrizioni all’Abella Cup sono aperte e sia su facebook che instagram sarà possibile prendere visione di tutte le informazioni necessarie per la partecipazione.